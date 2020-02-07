Shane Larkin'in vatandaşlık başvurusu onaylandı

Anadolu Efes forması altında gösterdiği performansla dikkat çeken ABD uyruklu Shane Larkin'in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almak için yaptığı başvuru onaylandı. Başvurunun onaylanmasıyla 27 yaşındaki yıldız basketbolcu, A Milli Basketbol Takımı forması giyebilecek. Konuyla ilgili TBF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Anadolu Efes oyuncusu Shane Larkin'in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını alması konusunda yapmış olduğu başvuru onaylandı. 1992 doğumlu oyuncu 5901 sayılı Türk vatandaşlığı kanununun 12. maddesi A bendi uyarınca Cumhurbaşkanı'nın 06/02/2020 tarihli ve 2020/2088 sayılı kararı ile Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığının yanı sıra, Türk vatandaşlığını kazandı. Böylelikle Shane Larkin, A Erkek Milli Takımımızın formasını giyebilme hakkını elde etmiş oldu."