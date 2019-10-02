SHMYO'dan birinci sınıf öğrenciler için oryantasyon günleri düzenlendi

NEVÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna yeni başlayan yaklaşık 350 öğrencinin üniversite ve çevreyle uyum sürecini desteklemek, üniversitenin yapısını ve olanaklarını tanımalarına yardımcı olmak amacıyla seminer ile birlikte merkez yerleşke tanıtımı yapıldı. Düzenlenen oryantasyon günlerinde bölüm başkanları ve öğretim elemanları eşliğinde öncelikle; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin (NEVÜ) sunduğu akademik, kültürel, sportif ve sosyal olanaklar tanıtılarak üniversitedeki akademik ve idari yapı ile bölümlerin işleyişi anlatıldı. Sonrasında öğrencilere eğitim alacakları bölüm ve programlar tanıtılarak programlarının amacı, mezun olduklarında alacakları ünvanlar, istihdam alanları, dikey geçiş yapabilecekleri lisans bölümleri ve staj hakkında bilgiler verildi.

Bu sayede; SHMYO'ya yeni kayıt yaptıran öğrencilerin sosyal bir ortamda tanışıp kaynaşma fırsatını yakalayarak, üniversite yaşamlarına çok daha hızlı uyum sağlaması hedefleniyor.

Coşkun Sağlamdin