Siber alanda Türkiye'den ciddi büyüme: 20 binden 88 milyona ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Burdur şehir merkezindeki ziyaretlerinin ardından Antalya-Burdur Ayrımı-Taşkapı-Yeşilbaş-Ağlasun Yolu Projesi'nin ‘Ağlasun İlçe Yolu Temel Atma Töreni'ne katıldı. 69 milyon 605 bin lira bedelli proje ile, Ağlasun ilçesi, Taşkapı, Cine ve Yeşilbaşköy beldeleri başta olmak üzere bölgedeki yerleşim yerlerine daha rahat ve güvenli ulaşım imkanı sağlayacak projede, 2 hemzemin kavşak, 40 menfez, 6 istinat duvarı ve 3 de derivasyon kanalı imalatı olacak.

"Türksat 6A'yı Cumhuriyetimizin 100. yılında uzaya göndereceğiz"

Törenin açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, son yirmi yılda, kara, hava, demir ve denizyolları ile birlikte haberleşme alanında Türkiye'nin büyüyerek önemli bir başarıya imza attığına dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki hükümetler döneminde bölünmüş karayolu uzunluğunun 4,5 kat artırarak 28 bin 650 kilometreye çıkardıklarını aktaran Bakan Karaismailoğlu, “Ülkemizin yalçın kayalarını, derin vadilerini tünel ve viyadüklerle aştık. Tünellerimizi 50 kilometreden alıp, 13 kat artırarak 651 kilometreye çıkardık. Köprü ve viyadüklerimizi 729 kilometreye uzattık. Milletimizin yarım asırlık hayali Yüksek Hızlı Tren hatlarını inşa ettik. Ülkemizi Avrupa'da 6., dünyada 8., Yüksek Hızlı Tren İşletmecisi ülke konumuna yükselttik. Havayollarını ‘halkın yolu' yaptık. Havalimanlarımızı 26'dan 57'ye yükselttik. Bu sayıyı 61'e çıkaracağız. Dünyanın 129 ülkesindeki, tam 337 noktaya uçuyoruz. 2021 yılında 26 milyon 500 bin yolcusuyla İstanbul Havalimanımız, dünya ikincisi oldu. Mavi Vatan'da da söz sahibiyiz. Uzayda izi olmayanın karada gücü perçinlenmez ilkesi ile uydu-uzay çalışmalarımızı hızlandırdık. Türksat 5A ve Türksat 5B haberleşme uydusunu başarı ile uzaya gönderdik. Aynı yıl 2 uydu birden gönderen nadir ülkelerden olduk. Yerli ve millî haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı Cumhuriyetimizin 100. yılında uzaya göndereceğiz” dedi.

"Genişbant abone sayımızı 20 binden, 88 milyona ulaştırdık"

Türkiye'nin siber alanda ciddi büyümeler gerçekleştirdiğini de aktaran Karaismailoğlu, “Siber alanda ciddi büyümeler gerçekleştirdik. Genişbant abone sayımızı 20 binden, 88 milyona ulaştırdık. Mobil abone sayımız da 28 milyondan, 87 milyona yükseldi. Ülkemizin ulaşım ve haberleşme yatırımları için son yirmi yılda, 1 trilyon 337 milyar 240 milyon liranın üzerinde harcama yaptık. Projelerimiz saymakla bitmez” ifadelerini kullandı.

14 Mayıs'ta Türkiye'nin 58. havalimanı açılıyor

Sadece son 1 ayda yapılan projeleri anımsatan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türk mühendisliğinin gurur projelerinden olan, dünyanın en uzun asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nü 4 yıl gibi kısa bir sürede hızla tamamladık; milletimize sunduk. Hemen peşinden Tokat'ı havalimanı ile buluşturduk. Ondan 1 hafta sonra, 16 ilin geçiş güzergahına hizmet veren Malatya Çevreyolu'nu açtık; transit yolu şehir dışına taşıdık. Antalya'da Fasalis Tüneli'yle Antalya-Kemer arasını 4 km kısalttık. Güvenli ve konforlu bir yolculuk imkânını vatandaşlarımıza sunduk. Yarın, Kırklareli'ndeyiz. Pınarhisar ve Çakıllı Çevreyolu'nu açacağız. 14 Mayıs'ta, mühendislik başarımızın yeni bir göstergesi olan; dünyanın 5., ülkemizin de 2. deniz dolgusuyla inşa edilen havalimanı olan Rize-Artvin havalimanını açacağız. Böylece ülkemize de 58. Havalimanını kazandırmış olacağız.”

"Dünyada ve ülkemizde gelişen iletişim ve haberleşme yatırımlarını Burdur'a da getirdik"

Karaismailoğlu, Burdur'a yapılan hizmetlerden de bahsederek, “Burdur ilimizde ulaşım ve iletişim yatırımlardan hak ettiği payı almaya devam edecek. Hükümetlerimiz döneminde hizmete açtığımız bölünmüş yollar ve otoyollarımız, yapıldıkları bölgelerin üretim, istihdam, ticaret, sanat ve kültürel yönden kalkınmalarına ciddi katkılar sağlıyor. Ham madde ile emeğin, üretimle ticaretin artı değerleri, hep yaptığımız yollardan geçiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, günübirlik kısır tartışmaları bırakıp, tüm ilgi, bilgi ve gayretimizi ülkemizin kalkınmasına yoğunlaştırdık. Bugüne kadar Burdur'un ulaşım ve iletişim yatırımları için 4,5 milyar liraya yakın harcama yaptık. Hükümetlerimiz döneminde, Burdur'da toplam uzunlukları bin 202 metreyi bulan tam 24 köprüyü hizmete sunduk. İl genelinde devam eden 7 karayolu yatırımlarının toplam proje bedeli 2 milyar liraya yakın. Hizmetlerimiz karayollarıyla da sınırla kalmadı; dünyada ve ülkemizde gelişen iletişim ve haberleşme yatırımlarını Burdur'a da getirdik" diye konuştu.

Yeni yolla zamandan 8,5 milyon lira, akaryakıttan da 2 milyon lira tasarruf

Bugün temeli atılan törenin Burdur'un ilçeler arasındaki karayolu ulaşımında önemli bir yeri olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, “Toplam uzunluğu 19 kilometre sathi kaplamalı olan Antalya-Burdur ayrımı, Taşkapı-Yeşilbağ-Ağlasun Yolu'nu bitümlü sıcak kaplamalı olarak yenileyeceğiz. 69 milyon 605 bin lira bedelli proje ile, Ağlasun ilçesi, Taşkapı, Cine ve Yeşilbaşköy beldeleri başta olmak üzere bölgedeki yerleşim yerlerine daha rahat ve güvenli ulaşım imkanı sağlayacağız. Proje dahilinde; 2 hemzemin kavşak, 40 menfez, 6 istinat duvarı ve 3 de derivasyon kanalı imalatımız olacak. Cine ve Taşkapı köylerinden geçen mevcut güzergahını, yeni yol projesi ile, yerleşim yerlerinin dışına çıkaracağız. Bu hattaki yol kullanıcılarına daha konforlu ve kısa sürede seyahat imkanı sunacağız. Projenin hizmete açılmasıyla birlikte; zamandan 8,5 milyon lira, akaryakıttan da 2 milyon lira olmak üzere, toplamda yıllık 10,5 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Ayrıca 388 ton emisyonun doğaya salınımı da engellenecektir” dedi.

Konuşmaların ardından Ağlasun İlçe Yolu'nun temel atımı için Bakan Karaismailoğlu ve beraberindekiler butonlara bastı. Bakan Karaismailoğlu ardından Bucak ilçesinde esnaf ziyareti ve iftar programına katılmak için yola çıktı.

Suat Metin - Gazi Taş - Yusuf İzzet Yıldırım