'Siber saldırıların hedefinde KOBİ'ler var'

Siber güvenlik, kahve makinelerinden buzdolaplarına, akıllı evlerden otomobillere kadar her nesnenin internet ağına bağlandığı günümüzde kurumlardan bireylere herkes için giderek önem kazanıyor. Siber güvenlik uzmanı Cemal Taner, “Accenture ve Berqnet'in araştırmalarına göre dünyada neredeyse her 40 saniyede 1 şirketin verileri siber saldırganlar tarafından ele geçiriliyor. Türkiye'de ise siber saldırıların yüzde 71'i 100'den az çalışanı olan KOBİ'lere karşı gerçekleştiriliyor. Raporlar, her 2 KOBİ'den 1'inin farklı seviyelerde siber saldırıya maruz kaldığını gösterirken, bu tip bir saldırıya uğrayan bir şirketin yaşadığı mağduriyetin ortalama 50 gün sürdüğünü ve bu süre boyunca iş akışlarının durma noktasına geldiğini ortaya koyuyor.

KOBİ'ler için siber saldırı riski günümüzde yüzde 61'e kadar yükselirken bilişim uzmanları, siber güvenlik okuryazarlığının düşük olduğu KOBİ'lere karşı tehditlerin giderek artacağını öngörüyor. Uzmanların hemfikir olduğu bir diğer nokta ise hacker'ların büyük kurumları hedef almaktansa KOBİ'lere yönelmesinin en büyük sebebi gerekli bilinci ve güvenlik önlemlerine sahip olmayan bu tip ufak işletmelerin oldukça kolay hedef olması ve sistemlerinin çok hızlı ele geçirilebilmesi” dedi.

Siber saldırılara karşı ilk adım: Siber güvenlik okuryazarlığını artırmak

Cemal Taner, NATO tarafından kara, deniz, hava ve uzaydan sonra 5. harp alanı olarak değerlendirilen siber güvenlik artık gündelik hayatın her noktasına dahil olduğunu belirterek, “7'den 70'e herkesi ilgilendiren siber güvenlik alanında bir rehber olması amacıyla LOGO Yazılım'ın 35 yıllık tecrübesinden de beslenerek Berqnet Firewall'un katkılarıyla ‘Herkes İçin Siber Güvenlik' kitabını kaleme aldım. Kitap, temel kavramları sade ve anlaşılır bir şekilde ele alıp ev hanımından öğrenciye, profesyonel bir yöneticiden herhangi bir KOBİ sahibine kadar herkesin anlayabileceği düzeyde olması bakımından Türkiye'de bir ilk” ifadelerini kullandı.

Taner, “Kitap aracılığıyla ülkemizdeki siber güvenlik okuryazarlığının artırılmasını hedefliyoruz” dedi.

Cemal Taner siber güvenlik ekosistemine katkı sunmak istediklerini belirterek, “Siber güvenlik konusunda merak edilenleri, amatör ve profesyoneller için bir araya getirdik. Türkiye'de siber güvenlik alanında sayısı az ve ileri seviyedeki profesyonel kaynakların yanında temel bilgi seviyesini yükseltmek isteyen kişilerin faydalanabileceği bir kitap oldu. Siber güvenlik farkındalığının artması ve anlaşılıp uygulanabilir hale gelmesi ülkemizin güvenliği açısından büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.