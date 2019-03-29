Sibirya kurdu ile yavru keçinin dostluğu

Rize'nin Çayeli ilçesi Madenli Beldesi'nde yaşayan Kamil Yazıcı sahiplendiği Sibirya kurdu köpeği ile 20 günlük yavru keçisini arkadaş yapmayı başardı. Beraber oyun oynayan, birlikte hareket eden Sibirya kurdu ve keçi yemeklerini bile bölüşüyor.

Köy hayatını ve hayvanları sevdiğini ve onlara ayrı bir ilgi gösterdiğini dile getiren Kamil Yazıcı “Köy hayatını çok seviyorum. Burada yaşarken de hayvanlarla ilgileniyorum, tavuklarım, arılarım da var. Köpeğimi de daha önceden barınaktan aldım. Şimdi keçi de gelince birbirlerine çok alıştılar, dost oldular. Gece gündüz birlikteler, köpek keçiyi koruyor. Köpekle birlikte oynuyorlar, geziyorlar. Köpek onu koruyor, köpeğim dişi bunu yavrusu olarak görüyor herhâlde, okşuyor, yalıyor devamlı” ifadelerini kullandı.

Öte yandan iyi bir tulum ustası olan hayvansever Yazıcı hayvanlarına tulum çalarak manzaranın da keyfini çıkarıyor.

Hasan Fehmi Demir