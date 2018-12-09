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Sibirya soğukları kapıda !

Sibirya soğukları kapıda !
Sibirya soğukları kapıda !

Aralık ayında Türkiye’nin deyim yerindeyse buz tutması, Sibirya soğuklarının etkisi altına girmesi bekleniyor.

Sibirya soğukları kapıda - Tıkla İzle

Meteorolojik analizlere göre, aralık ayının son günlerinden itibaren Sibirya kökenli kuvvetli bir soğuk hava dalgasının etkili olması öngörülüyor. İstanbul'da da etkisini göstereceği tahmin edilen soğuklarla birlikte, kentte mevsimin ilk kar yağışının 27-31 Aralık tarihleri arasında olması bekleniyor. Özellikle Marmara, Karadeniz ve kısmen de Ege bölgeleri için mevsim normalleri ve altında sıcaklıkların olacağı tahmin ediliyor. Analizlere ve meteorolojik bilgilere bakılırsa, Aralık ayı oldukça sert geçecek.  

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