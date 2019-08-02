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Sibirya yangını için Rus askeri uçağı

Sibirya yangını için Rus askeri uçağı
Sibirya yangını için Rus askeri uçağı

Rusya, Sibirya’daki yangına müdahale etmesi için askeri uçak görevlendirdi.

Sibirya yangını için Rus askeri uçağı - Tıkla İzle

Rusya Savunma Bakanlığı, 2 adet İluyşin İl-76 tipi kargo uçağını Sibirya'da günlerdir devam eden orman yangınını söndürmekle görevlendirdi. Askeri kargo uçağı olarak kullanılan İluyşin İl-76'ların her biri 42 ton su ile Krasnoyarsk'da bulunan havalimanından ayrıldı.

Rusya'nın Hava Ormanı Koruma Servisi'nin yaptığı açıklamaya göre, Sibirya'da yangın neredeyse 3 milyon hektarlık bir alanı küle çevirdi. Rusya'ya bağlı Buryatya ve Sakha özerk cumhuriyetlerinden yetkililer, Irkutsk ve Krasnoyarsk bölgelerinde devlet acil durumu ilan etti.  

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