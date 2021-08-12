İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sibirya'da orman yangınları devam ediyor

Sibirya'da orman yangınları devam ediyor
Sibirya'da orman yangınları devam ediyor

Rusya’nın Sibirya bölgesinde çıkan orman yangınları ilerlemeye devam ederken, bölgedeki birçok şehir duman altında kaldı.

Sibirya'da orman yangınları devam ediyor - Tıkla İzle

Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan Yakutistan'da, Temmuz ayı ortalarında başlayan orman yangınları hızla yayılmaya devam ediyor. Rusya Federal Ormancılık Ajansı yangınla ilgili kamuyu bilgilendirirken şu ana kadar 183 farklı noktada çıkan yangınlarda 1 milyon 635 bin 785 hektarlık alanın tamamen kül olduğunu duyurdu.

Orman yangınlarının başladığı Yakutistan'da şu ana kadar 1 milyon 450 bin hektarlık alanın yandığı ifade edilirken; Krasnoyarsk, İrkutsk, Tomsk, Habarovsk kentleri ve Çukotka bölgesinde de orman yangınlarının devam ettiği ve yangınların 850 bin hektarlık alanda etkili olduğu aktarıldı.

Rusya lideri Vladimir Putin'in talimatları doğrultusunda yangınlara müdahale ekip ve araçlarının arttırıldığına işaret edilen açıklamada, 9 bin 118 kişi, bin 599 yangın söndürme aracı, 28 uçak ve 50'ye yakın diğer hava araçlarıyla yangınlara müdahale edildiği belirtildi.

Dumanlar gökyüzünü kapladı

Orman yangınları Yakutistan'dan yayılarak Rusya'nın en sık ormanlık bölgelerinden olan Altay Bölgesi ve Kuzey Kutbu'na ilerlemeye devam ediyor.

Sibirya'daki Yakutistan ve Ulan-Ude kentinin semaları da rüzgarların sürüklediği dumanlarla kaplanırken, bu bölgelerde yaşayan halka dışarıya çıkmamaları kapı ve pencereleri kapatmaları konusunda sürekli uyarılarda bulunuluyor.

Rusya'nın tüketici hakları ve kamu sağlığı denetim ajansı Rospotrebnadzor kent merkezlerindeki hava kirliliğine dikkat çekerek bu bölgelerde yapılan incelemede hava kirliliğinin normalden 10 kat daha fazla arttığını açıkladı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı da yangınlarla ilgili sürekli kamuoyunu bilgilendirerek yangınların bazı köylere ulaşarak bu noktalara zarar verdiğini fakat yangınların kent merkezlerine ulaşmadığını duyurdu.

Erhan Altıparmak
 

İLGİLİ HABER
Sibiryadaki orman yangınları yerleşim alanlarını tehdit etmeye devam ediyor Sibirya'daki orman yangınları yerleşim alanlarını tehdit etmeye devam ediyor
İLGİLİ HABER
Sibiryadaki orman yangınları 1.3 milyon hektarlık alanı küle çevirdi Sibirya'daki orman yangınları 1.3 milyon hektarlık alanı küle çevirdi

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.