Sibirya'daki orman yangınları evlere sıçradı: 5 ölü

Rusya'nın Sibirya bölgesinde devam eden orman yangınları söndürülemiyor. Sibirya'ya bağlı Krasnoyarsk bölgesi başta olmak üzere farklı noktalardaki orman yangınları, tüm müdahalelere rağmen yerleşim yerlerine sıçradı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Krasnoyarsk bölgesine bağlı Achinsky ilçesindeki 16 yerleşim alanına yayılan yangınlar nedeniyle yaklaşık 200 evin alevlerin arasında kaldığı bildirildi. Aynı zamanda 1 okul ve ilçedeki bir kereste fabrikasının da tamamen küle döndüğü aktarıldı.

Açıklamada, “Krasnoyarsk'taki orman yangınlarının söndürülmesi için 300 kişi ve 90'dan fazla ekipmanın yanı sıra yangın söndürme treni de operasyonlarda görev alıyor. Kuvvetli rüzgarlar nedeniyle yangınların söndürülmesi zorlaşmaktadır” denildi. Ayrıca bölgede olağanüstü hal ilan edildiği belirtilerek bazı köylerin de tahliye edilmesi için çalışmaların başlatıldığı öğrenildi. Yangınlarda şu ana kadar 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, alevlerin yayıldığı alanların büyüklüğüne dair bir detay verilmedi.

Yangın başka bölgelerde de etkili oluyor

Krasnoyarsk haricinde diğer bölgelerde de orman yangınları devam ediyor. Sibirya'nın Ural Dağları bölgesinde bulunan Hakasya'da da 21 ayrı noktada devam eden yangınlarda şu ana kadar 225 hektarlık alanın yandığı, 531 tarım arazisi ve 30 köy evinin alevlerde zarar gördüğü açıklandı. Orman yangınlarına 430 personel ve 100 yangın söndürme aracı ile müdahale edildiği belirtildi.

Yine Sibirya'nın Ural bölgesine bağlı Kurgan'da da orman yangınları sürüyor. Yangın söndürme helikopterleri, bin 270 kişi ve 200 yangın söndürme aracı ile alevlerle mücadele devam ediyor. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Krasnoyarsk, Hakasya ve Kurgan bölgelerindeki yangınlara müdahale için ek kuvvet ve yangın söndürme araçları takviye edileceğini duyurdu.

Erhan Altıparmak

