Sıcağa aldanan ağaçlar Kasım ayında erik verdi

Mevsim yağışlarının uzun süredir düşmediği, sıcaklıkların mevsim değerlerinin üzerinde seyrettiği Kocaeli'de bir yandan barajlardaki su oranları dibe vururken diğer yandan da erik ağaçlarının meyve vermesi görenleri şaşırttı.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde geçtiği Kocaeli'nin İzmit ilçesine Böğürgen Mahallesi'nde tarlasına inen Saim Doğru isimli çiftçi, erik ağaçlarının meyve verdiğini görünce önce şaşırdı sonra da eriklerin tadına baktı. Hayatında ilk kez Kasım ayında erik yetiştiğini gören Doğru, topladığı erikleri ve şaşkınlığını arkadaşları ile paylaştı. Elinde erikle gelen Doğdu'yu gören arkadaşları ise önce meyveleri buzluktan çıkarıp getirdiğini düşündü sonra gerçeği öğrenince bir süre inanmakta zorlandılar. İnsanların kendisine inanmadığını söyleyen Doğru, uzun yıllardır çiftçilik yaptığını ancak ilk kez sonbaharda erik topladığını söyledi.

“Ben hayatımda ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım”

Ağaçların meyve vermesinin sebebinin ağaların sıcağa aldanmasından dolayı olabileceğini belirten Doğru, “İlk gördüğümüzde şaşırdık. Ben hayatımda ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Yaz bitti diye biz fazla bahçeye gelmiyorduk. Geçen geldiğimde ağaçlarda baya bir erik vardı. Bunları toplamaya başladım. Erikleri ilk arkadaşlarıma götürdüğümde şaşırdılar. ‘Derin dondurucudan mı aldın' diye sordular. Ben de ağaçtan topladığımı söyledim. Ben daha önceki yıllarda böyle bir şey yaşamadım. Bu ilk oluyor. Bence bu havaların kurak gitmesinden kaynaklanıyor. Şu anda kuş mevsimine girmiş olmamıza rağmen 24 dereceye kadar sıcaklık oluyor. Tarlaya geldiğimizde bol bol eriklerden yemeye başladık. Sonbaharda erik görmek bizi mutlu etti” dedi.