Sıcak çatışmaların yaşandığı Suriye'ye askeri sevkiyat yoğunlaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırına gerçekleşen sevkiyatın hızı arttı. Suriye'de yaşanan hareketli saatlerin ardından çeşitli birliklerden Hatay'a ulaşan askeri personel, ZPT araç ve mühimmatlardan oluşan sevkiyat Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerini de geçerek sınıra ulaştı. ZPT araçlar ve mühimmatların sınır birliklerine teslim edileceği, askeri personellerinde birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

Öte yandan çatışmalar sonucunda Hatay'da askeri hareketlilik ve helikopter hareketliliği yaşandı.

İsmet Biçen - Mehmet Bayrak

