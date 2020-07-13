Sıcak hava bunaltınca, serinlemek için yükseklere çıktılar

Aydın'da geçtiğimiz haftalarda termometreler 52 dereceyi gösterdi. Gölgelik alanlarda serinlemeye çalışan vatandaşlar ağaç gölgelerindeki yeşil alanlarda uyuyarak serinlemeye çalıştı. Özellikle öğle saatlerinde kentin ana caddelerinde insan yoğunluğunda azalma görülürken, kenti çevreleyen dağ, yaylalar ve mesire alanları tercih noktası oldu. Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan vatandaşlar Aytepe Mesire Alanı'nı tercih ederken, kimi vatandaşlar ise Paşa Yaylası'nı tercih etti. İlçelerde ise yüksek kesimler vatandaşların tercihi oldu. Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, Madran Dağı, Kuyucak Belenova, Köşk Hacetdede, Çakmar, Koçarlı Kent Ormanı, Buharkent Gelenbe Mesire alanı gibi yüksek kesimlere çıkarak serinlemeye çalıştı. Vatandaşlar aileleri ve arkadaşları ile birlikte serin havanın tadını çıkarırken, aynı zamanda doğayla iç içe bir gün yaşamanın mutluluğunu yaşadılar

Murat Uçkaç

