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Sıcak havalar, ağaçları da şaşırttı

Sıcak havalar, ağaçları da şaşırttı
Sıcak havalar, ağaçları da şaşırttı

Düzce’de havaların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ağaçları da şaşırttı. Normal şartlarda yaz mevsiminde olan erikler, havalar sıcak gidince kışın meyve vermeye başladı.

Düzce'de mevsim normalleri üzerinde sıcak seyreden havalar, ağaçların da mevsim dışında meyve vermesine neden oldu. Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Sarıkaya Köyü'nde normal şartlarda Temmuz ve Ağustos aylarında meyve veren burnukızıl eriği olarak bilinen erik ağacı Ocak ayında çiçek açarak meyve verdi. Ağaçtaki meyveleri gören köylüler şaşkınlıklarını gizleyemedi. 650 rakımlı Sarıkaya köyünde yaşanan bu olay görenleri hayrete düşürdü erik ağacının meyvelerini gören tarla sahibi Erdem Çalışkan, meyve veren ağacının fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesabından paylaştı.

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