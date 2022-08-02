'Sıcak havalar anne ve bebeğin sağlığını tehdit edebiliyor'

Medicana Kadıköy Hastanesi'nden Doç. Dr. Cihan Karadağ, sıcak havalarda gebelerin alması gereken önlemler konusunda bilgiler verdi. Doç. Dr. Karadağ, sıcak havalardan en çok etkilenenlerin başında gelen anne ve bebeklerin sağlığının sıcakların artmasıyla risk altında olduğunu aktardı.

"Sıcak havalarda hastaneye başvuran gebe sayısı artıyor"

Doç. Dr. Karadağ, sıcak havalarda hastaneye başvuran gebe sayısında artış olduğunu belirterek, “Annenin hem kendini hem de bebeğini sağlıklı tutmak için yoğun bir şekilde çalışan vücuda bir de soğutma görevi eklenince vücut yoruluyor. Aşırı terleme, mide bulantısı, baş dönmesi ve kramplar aşırı sıcaklamanın belirtileri arasında yer alıyor. Vücut sıcaklığı 39 derece ve üzeri olan gebelerde sıcak çarpması ve dehidratasyon yani sıvı azlığı riski oldukça artıyor" dedi.

Dehidratasyonun tansiyonun düşmesine yol açabileceğinin altını çizen Doç. Dr. Karadağ, "Tansiyonu düşen gebelerde sıklıkla baş dönmesi ve bayılacak gibi olma şikayetleriyle karşılaşıyoruz. Bu durumlar da maalesef gebelerin düşüp yaralanmasına, hatta düşmeye bağlı anne ve bebek sağlığını tehdit eden komplikasyonlar oluşmasına neden oluyor" ifadelerini kullandı.

"Bol su içmek, tuz ve kafein tüketimini sınırlandırmak önemli"

Anne ve bebek sağlığının korunması için gebenin sıcak çarpmasından ve dehidratasyondan korunması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Karadağ, "Özellikle yaz aylarında çok yüksek derecelere ulaşan sıcaklıklar hamile kadınları zorluyor. Ancak yapılacak birkaç basit şey ile sıcak basması sorunundan kaçınmak mümkün. Aşırı sıcaklardan korunmanın ilk yolu özellikle günün en sıcak zamanı olan öğle saatlerinde mümkün olduğunca dışarı çıkmamak gerekir. Yaz aylarında gebelerin serin ve gölge yerlerde oturması, dinlenmesi gerekiyor. Ağaç gölgesi gibi doğal serinlikler veya klima, vantilatör gibi yapay soğutucularla gebelerin sıcak havayla temastan olabildiğince kaçınmasını tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.

Vücudu soğutmanın en iyi yöntemlerinden birinin ılık duş almak olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Karadağ, "Gün içerisinde veya gece yatmadan alınacak bir ılık duş, gebenin rahatlamasına ve dinlenmesine yardımcı oluyor. Ayrıca beslenmenin de gebelerin sıcak çarpmasından korunmada önem vermesi gereken bir nokta. Gebelere gün içerisinde bol bol sıvı tüketmelerini, dışarı çıkarken mutlaka yanlarında bir şişe su bulundurmalarını, kafein ve tuz tüketimini de sınırlandırmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

"Sıcak havada egzersiz yapmak vücut sıcaklığının iyice yükselmesine neden oluyor"

Sıcak çarpmasını önlemek için kıyafet seçiminin de doğru yapılması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Karadağ, "Gebelerin sıcaklarda hava alan, rahat, hafif, bol ve pamuk veya keten gibi doğal kumaşlardan yapılmış giysileri tercih etmesini öneriyoruz. Ayrıca dışarı çıkarken mutlaka şapka takılmasını ve bu şapkanın da kovboy şapkası dediğimiz enseyi de kapatan tarzda olmasını istiyoruz. Ayrıca gebelere, güneşe çıkarken en az 30 SPF koruma faktörü olan güneş kremlerini kullanmalarını ve kremi dışarıda olunan her iki saatte bir tekrar sürmelerini öneriyoruz. Hareket etmek ve aktif olmak sağlıklı bir gebelik için çok önemli ancak gebelere aşırı sıcaklarda egzersiz yapmamalarını söylüyoruz. Çünkü sıcak havada egzersiz yapmak vücut sıcaklığının iyice yükselmesine neden oluyor. Egzersiz yapmak isteyen gebelere günün daha serin saatlerinde, hafif hareketlerle spor yapmalarını tavsiye ediyoruz. Hamilelerin spa, hamam, sauna gibi sıcak ortamlardan da uzak durmasını istiyoruz. Çünkü bu mekanlar vücut sıcaklığını artırıyor ve bu durum gebelikte artan kan dolaşımı ile birleştiğinde olumsuz sonuçlara neden olabiliyor. Gebelerden sauna ya da hamam keyfini gebelik sürecinin bitimine kadar ertelemesini talep ediyoruz" diye konuştu.

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