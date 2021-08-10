'Sıcak havalar kalp krizini tetikleyebilir'

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, yazın kalp sağlığını korumak için dikkat edilmesi gereken 8 maddeyi açıkladı. Prof. Dr. Boztosun, “Yaz aylarında vücudunuz ısıyı düşürmek için terler, bu da gereğinden fazla sıvı kaybetmeniz anlamına gelir. Vücuttaki sıvı, tuz ve minerallerin kaybı kan basıncını düşürür, kalp atımlarında artışa yol açar. Bu kaybı birçok insan su veya şekersiz içeceklerle telafi eder. Eğer kalp hastalığınız varsa, aşırı sıcak hava kalp ve dolaşım sistemi üzerine ek yük getirir. Bu yüzden aşırı sıcak havalarda kendinize dikkat etmeli ve vücuttaki sıvı kaybını telafi etmelisiniz” diye konuştu.

"Kalp krizini tetikleyebilir"

Sıcak havanın gerektiğinden daha zayıf çalışan kalp üzerinde ciddi riskleri bulunduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Bilal Boztosun, sözlerine şöyle devam etti: "Özellikle kalp damar hastalığınız varsa göğüs ağrısı şikayetlerinizde artış görülebilir ve sıcak hava bu ağrıları arttırabilir. Çünkü sıcak hava aktiviteler esnasında kalbin iş yükünü daha fazla arttırabilir ve oksijen ihtiyacında artışa yol açabilir. Bu artış da kalp krizini tetikleyebilir. Doktorunuz size kalp yetmezliği sebebiyle sıvı alımından kaçınmanız gerektiğini belirtmişse kendisiyle görüşerek ilaçlarınızın düzenlenmesi ve gözden geçirilmesini talep ediniz. Kalp yetmezliği için özellikle idrar söktürücü, tansiyon düşürücü, kalp hızını etkileyen, kanı sulandıran ilaç kullanıyorsanız, baş dönmesi sersemlik hissi yaşıyorsanız mevcut ilaçların aynı dozları yaz aylarında nabız ve tansiyonda dalgalanmalara yol açabilir ve ilaç dozlarının ayarlanması için doktorunuzla görüşmelisiniz" dedi.

Prof. Dr. Boztosun, dikkat edilmesi gereken konuları şu tavsiyelerle sıraladı: "Sıcak havalarda uzun süre güneşin altında bulunmayın. Gölge veya kapalı ortamları tercih edin. Özellikle güneşin altında aşırı efor sarf etmekten kaçının. Hafif, terletmeyen, hava alan açık renkli kıyafetler giyin. Kullandığınız kalp ilaçlarının dozunu hekiminizle görüşerek düzenlemek gerekebilir. Sık sık nabız ve tansiyon takibi yapmanız mevcut ilaçların olası yan etkileri konusunda sizi erken uyarabilir. Aşırı terlemeye bağlı mineral kaybı olabilir, bu yüzden bol sıvı almakta fayda var. Çünkü vücuttaki sıvı miktarı gereğinden fazla azalırsa, bu kanda koyulaşmaya ve pıhtı oluşmasına yol açarak kalp krizi veya felç riskini arttırabilir. Ancak beraberinde kalp yetmezliği olan hastalar aşırı miktarda sıvı aldıkları zaman vücutta ödem görülebilir bu yüzden doktorları ile görüşerek sıvı miktarını ayarlamaları gerekir. Sıcak havalarda su ve mineralleri takviye edebilmek amacıyla aşırı soda ve maden suyu içilmesi tansiyonun yükselmesine yol açabileceği gibi, kalp yetmezliği hastalarında vücutta sıvı birikmesine yol açabilir. Sıcak havalarda ağır ve çok sıcak yemekler yerine; hafif, lif içeriği yüksek ve serinletici soğuk çorba, salata ve meyve gibi hafif yiyeceklere ağırlık verilmelidir. Kafein ise idrar söktürücü etkisi sıvı kaybının daha da derinleşmesine yol açar ayrıca kalp hızını arttırarak kalbin iş yükünü arttırır. Enerji içeceklerinin yüzde 96'ının içinde kafein bulunur ve 250 ml enerji içeceğinde 2 adet kahveye eş değer kafein bulunur. Bu içecekler kalpte çarpıntı, ellerde titreme, ritim sorunlarına hatta ani ölümlere yol açabilir. Kalp hastalığı olanların kesinlikle bu içecekleri kullanması önerilmez. Detoks suları vücuttaki ilaçların ve diğer toksinlerin atılması amacıyla son yıllarda popüler oldu. Aslında bunlar ilaç tedavisi olmaktan ziyade bilimsel dayanağı olmayan diyet önerileridir. Vücudun kendisi zararlı toksinlerin birikimini engelleyerek vücuttan atılmasını sağlama yeteneğine sahiptir. Detoks sularının faydalı olduğuna dair her ne kadar bilimsel kanıt bulunmasa da bu diyet rejimini uygulayan kişiler daha dinç ve sağlıklı olduklarını ifade ettiği gerçeği de yadsınamaz. Bu bağlamda bu suların kullanımında özünde mahsur bulunmamakla beraber ishal, baş ağrısı, vücutta sıvı kaybı, uzun süre kullanımda beslenme yetersizliği, kas gücünde azalma ve kilo kaybına yol açabileceği unutulmamalı, beraberinde dengeli beslenme, fiziksel egzersiz, düzenli uyku düzeninin sağlanmasının getireceği faydanın çok fazla olacağı bilinmelidir".