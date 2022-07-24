Sıcaklar arttı, sahiller doldu

Balıkesir'in Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Gömeç gibi turistik ilçelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 derece üzerine çıkmasıyla birlikte sahiller doldu taştı. Hafta sonunu da fırsat bilen vatandaşlar soluğu sahillerde aldı. Edremit'in Altınkum, Akçay, Burhaniye'nin Ören ve Ayvalık'ın Sarımsaklı plajlarında yoğunluk yaşandı.

Turizmci Yahya Yavuz, “Son birkaç güne kadar soğuktu. Geceleri ciddi manada soğukluklar vardı. Ama şimdi 30 derecenin çok üzerine çıktı. Hatta son bir hafta 35-40 derece arasında. Bu da insanların, herkesin deniz kıyısına, sahillere hücum etmesine neden oldu. Şu anda sahiller tamamen dolu. Tıklım tıklım. Herkes denizine giriyor, serinliyor. Gayet güzel gidiyor” dedi.

Bölgedeki sıcak havanın pazartesi akşamına kadar etkili olması bekleniyor.

Emrah Elmas

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