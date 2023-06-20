Sıcaklar arttı tehlike başladı, çocuklar sulama kanalında yüzüp kaldırımda güneşlendi

Ülke genelinde olduğu gibi Adana'da da hava sıcaklıkları artmaya başladı. Çoğu çocuk ve genç ise her sene olduğu gibi bu yıl da serinlemek için kendilerini girilmesi yasak olan sulama kanallarına attı. Her yıl onlarca kişinin boğulduğu kanalda canlarını hiçe sayarak yüzen çocukların suya atlarken, yaptıkları akrobatik hareketler ise dikkat çekti. Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde bulunan DSİ'ye ait sulama kanalına caddeden koşarak atlayıp yüzen çocuklar kazaya davetiye çıkartırken, kanala girdikten sonra ise uzun süre tehlikelere aldırmadan yüzmeye devam etti. Çocukların sulama kanalına atlarken Adana ağzıyla söyledikleri, "Fark ederse kahrolayım, buradan 81 ile meydan okuyorum, güvenen varsa kendine hodri meydan, yakala dayı" gibi sözleri ise gülümsetti. Ayrıca gençler, sulama kanalından çıktıktan sonra kaldırıma yatarak güneşlendi.

“Ölen arkadaşlar yüzmeyi bilmiyor”

Sulama kanalında yüzmekten ve ölmekten korkmadığını belirten 12 yaşındaki Muhammed Ahmet, “Hava çok sıcak. O nedenle burada gelip yüzüyoruz. Ölmekten korkmuyorum. O ölen arkadaşlar yüzmeyi bilmiyor” dedi.

14 yaşındaki Enes Gezer de, “Tehlikeli ama Adana çok sıcak o nedenle yüzüyoruz. Yüzerken korkmuyorum. Buraya yüzme biliyorum deyip atlayanlar korkup öldüler. Çok mücadele ettik ama kurtaramadık. 2 kişi benim yanımda vefat etti. Ben korkmuyorum” dedi.

Umutcan İşledici - Serkan Çetinkaya

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