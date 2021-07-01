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Sıcaktan bunalan atı nehirde serinlettiler

Sıcaktan bunalan atı nehirde serinlettiler
Sıcaktan bunalan atı nehirde serinlettiler

Nem ile birlikte hissedilen sıcaklığın 45 dereceye çıktığı Adana’da iki kişinin sıcaktan bunalan atı Seyhan Nehri'ne girdirip serinletmesi dikkat çekti.

Sıcaktan bunalan atı nehirde serinlettiler - Tıkla İzle

Adana'da son bir haftadır aşırı sıcakların hissedilmeye başladığı Adana'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığı 37 derece ölçülürken, nem oranı ise yüzde 55 civarında ölçüldü. Nem ile birlikte hissedilen sıcaklığın 45 dereceye çıkmasıyla hem insanlar hem de hayvanlar sıcaktan etkilendi. Kentte iki kişi sıcaktan bunalan yük taşımada kullandıkları atı, Seyhan Nehri'nde serinletti. Arabasından ayırdıkları atı bir süre nehirde gezdiren vatandaşlar, daha sonra bölgeden ayrıldı.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

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