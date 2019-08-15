Sıcaktan bunalan çocuklar havuzda serinledi

Oyun parklarında bulunan süs havuzlarında serinlemek için yüzen çocuklar, havuzda bulunan ''Suya girmek tehlikelidir'' levhasına aldırış etmeden suya atladı. Özellikle öğlen vaktinde artan sıcaklıklara dayanamadıklarını söyleyen çocuklar çevrede bulunan vatandaşların şaşkın bakışlarına aldırış etmeden havuzda yüzmeye devam etti. Yüzerek serinleyen çocuklar daha sonra havuzun kenarındaki duvarın üzerine yatarak güneşlenmeyi de ihmal etmedi.

Süs havuzunda elektrik kablolarının olmasının suya temas halinde olası büyük tehlikeler açışından kötü sonuçlar doğurabilmesine rağmen, aileleriyle birlikte parka gelen çocuklar havuzda yüzmeyi sürdürdü.

Demet Aydemir