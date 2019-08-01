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Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzuna girdi

Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzuna girdi
Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzuna girdi

İstanbul’da artan sıcaklıktan bunalan çocuklar soluğu süs havuzunda alırken yetişkinler ise kendilerini park ve bahçelere attı.

İstanbul'da etkili olan bunaltıcı sıcaklar, vatandaşları da zor duruma bıraktı. Artan sıcaktan bunalan çocuklar soluğu süs havuzunda alırken yetişkinler ise farklı yollar aradı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından sıcaklık değerleri mevsim normallerinin üzerine çıkmaya başlarken, evlerinde bunalan çok sayıda kişi denizde yüzüp sahilde güneşlendi. Sıcaktan bunalan çocuklar soluğu süs havuzunda alırken bazı yetişkinler ise kendilerini Taksim Gezi Parkı'na attı. Ağaçların altında buldukları gölge alanlarda serinleyen vatandaşlar çimlerin üzerinde kestirmeyi de ihmal etmedi.

Volkan Kayalar - Sümer Avcı - Armağan Yılmaz 

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