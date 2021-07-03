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Sıcaktan bunalan çocukların tehlikeli süs havuzu keyfi

Sıcaktan bunalan çocukların tehlikeli süs havuzu keyfi
Sıcaktan bunalan çocukların tehlikeli süs havuzu keyfi

Eskişehir’de sıcaktan bunalan bazı çocuklar kendilerini yakınlarındaki süs havuzuna atarak muhtemel riskleri göz ardı edip doyasıya eğlendi.

Bunaltıcı sıcakların vatandaşları etkisi altına aldığı Eskişehir'de termometreler 35 dereceye kadar dayandı.

Güneşin tepede olduğu öğle saatlerinde birkaç çocuk sıcak havadan bunalınca, Taşbaşı Meydanı'nda bulunan bir süs havuzunda yüzerken görüntülendi.

Birbirleriyle şakalaşarak kıyafetleriyle havuzda yüzen çocuklar, kimi zaman da suya atlayarak etrafı ıslattı.

Çevrede bulunan bazı vatandaşlar, havuzun içinde bulunan ışıklandırma ve fıskiyelerden kaynaklanabilecek tehlikelerden dolayı yüzen çocuklara tepki gösterdi. Çocuklar, bir süre sonra havuzun etrafından uzaklaştı.

Mısra Ezginur Göçer - Ali Furkan Çetiner
 

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