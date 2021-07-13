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Sıcaktan bunalan Erzincanlılar Ekşisu'ya akın ediyor

Sıcaktan bunalan Erzincanlılar Ekşisu'ya akın ediyor
Sıcaktan bunalan Erzincanlılar Ekşisu'ya akın ediyor

Erzincan’da aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar Ekşisu Mesire Alanı’na akın ediyor. Kademeli normalleşme süreciyle birlikte Ekşisu, serinlemek isteyenlerin uğrak noktası haline geldi.

Sıcaktan bunalan Erzincanlılar Ekşisu’ya akın ediyor - Tıkla İzle

Kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan Ekşisu Mesire Alanı hava sıcaklıklarının artmasıyla yoğun ilgi görüyor. Mesire alanında bulunan küçük havuzda çocuklar yüzerek serinlerken aileleri ise ayaklarını suya sokup ferahlamaya çalışıyor.

Erzincan'ın önemli piknik alanlarından olan ve doğal ekşi suyu ile tanınan Ekşisu Mesire Alanı sıcak havada serinlemek isteyenlerin adresi oldu. Piknik yapmaya gelen vatandaşlar mangal yakmanın yanında şifalı olduğu söylenen suya girerek eğleniyor.

Gümüşhane'den Erzincan'a gelen Şuayip Serdar bu suyun kıymetinin bilinmesinin önemini vurgulayarak, “Gümüşhane'den geliyorum öyle şifalı olduğunu söylediler uğradık biz de. Çocuklarda böyle suyun içerisinde serinlemeye çalışıyoruz. Erzincanlılar bu suyun kıymetini bilsin" dedi.

Emin Ferhat Sevilir
 

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