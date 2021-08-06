Sıcaktan bunalan vatandaşlar sahillere ve parklara akın etti

Son günlerde artan sıcaklardan bunalan İstanbullular çözümü sahillere ve parklara gitmekte buldu. Sahillere ve parklara gelen vatandaşlardan bazıları serinlemek için denize girerken bazıları da piknik alanında yasak olmasından dolayı yol kenarında mangal yapmayı tercih etti. Sahillerdeki kalabalık ve mangal yakanlar ise drone ile havadan görüntülendi.

“Başka yerde izin vermiyorlar, burada veriyorlar”

Yol kenarında mangal yapanlardan Eray Demir “Bugün hava sıcaktı. Evden çıktık böyle bir hava almak için. Mangala geldik. Yakmaya başladık birazdan da olursa yiyeceğiz inşallah. Başka yerde izin vermiyorlar burada izin veriyorlar mangal yapmaya o yüzden. İç taraflarda yasak” dedi.

“Ben mangala karşıyım. Ciğerimiz yandı”

Piknik alanlarında mangal yapılmasına karşı olduğunu söyleyen Ahmet Coşkun, “Pikniğe gelen insan mangal yapmasın. Ben mangala karşıyım. Millet piknik yapacaksa evinden yiyeceğini zeytin yağlı, kahvaltı türleri alıp gitmesi lazım. Pikniğe gidenleri torbalar halinde görüyoruz. Pisliklerini de komple orada bırakıyorlar. Ben mangala karşıyım. Ciğerimiz yandı. Bulunduğumuz bölge yasak. Ama ileride mangal yapıyorlar. Zeytinburnu'nda oturuyoruz. Burası geldiğimizde dumandan durulmuyordu” şeklinde konuştu.

“Gelen yiyecekleriyle gelsin, mangal yasaklansın”

Mangal yakmanın yasaklanmasını isteyen Elmas Coşkun ise, “Gelen buraya yiyeceğiyle gelsin. Mangalı yasaklasınlar biz bundan hoşnut değiliz. Mangalın küllerini ve pisliklerini bırakıyorlar. Ormanlardan çöp topluyoruz. Devletin verdiği karara uysunlar” şeklinde konuştu.

Furkan Tan - Emre Baba