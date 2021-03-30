Sicilyalı yetkililere 'Covid-19 verileriyle oynandığı' iddiasıyla soruşturma

İtalya'nın Sicilya adasında, bölgenin karantinaya alınmasını önlemek için korona virüs verileriyle “oynandığı” iddiasıyla yerel yönetim yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı. Merkezi hükümete aktarılan Covid-19 kaynaklı can kaybı verilerini "zamana yayalım" dediği iddia edilen Sağlık İdaresi Başkanı Ruggero Razza istifa etti. İddiaları kabul etmeyen Razza, bölgesel yönetimi kaçınılmaz tartışmalardan korumak için istifa ettiğini söyledi. Soruşturma kapsamında bölgesel yönetimin 3 yetkilisi ev hapsine alındı.

Trapani savcılığının, özel bir laboratuvarda yapılan Covid-19 testleriyle ilgili başlattığı soruşturma kapsamında teknik takibe alınan bölge yönetiminin yetkilileri, Kasım 2020'den bun yana yaklaşık 40 belgede sahtecilik yapmakla suçlanıyor.

İtalyan medyasına yansıyan haberlerde, Razza'nın, Sağlık Yüksek Kurulu'na bildirilen rakamlar hakkındaki, "Ölü sayılarını böyle mi bırakalım yoksa yayalım mı?" sorusuna "Biraz yayalım" sözleriyle onay verdiği iddia ediliyor.

Verilerle oynanmasının, turuncu bölge kategoresindeki Sicilya Adası'nın, tam karantina uygulamasının geçerli olduğu kırmızı bölge olarak tanımlanmaması için yapıldığı tahmin ediliyor.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 12 bin 916 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 544 bin 957'ye ulaştı. Son 24 saatte 417 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı da 108 bin 350 oldu.

Burak Ortahamamcılar

