Şiddet gördüğü eşinden boşanmak isteyen kadın adliye önünde eylemini sürdürdü



Adana'da Meryem K. (45), 2001 yılında Cerrah K. ile ikinci evliliğini yaptı. Çiftin bu evlilikten ikiz kız çocukları dünyaya geldi. Cerrah K., iddiaya göre evliliklerinin ilk yılında Meryem K.'ya sözlü ve fiziksel şiddet uygulamaya başladı. Şiddete dayanamayan kadın, 2012'de eşi hakkında boşanma davası açtı ancak kısa süre sonra eşiyle barışarak davayı geri çekti. Eşi tarafından merdivenden atılarak darp edildiğini ve üzerine kaynar su döküldüğünü öne süren Meryem K., 2013 yılında tekrar boşanma davası açtı. Adana Adliyesi 7'nci Aile Mahkemesi boşanma talebine ret kararı verdi. Bu süreçte eşini tehdit etmeye devam ettiği iddia edilen Cerrah K. için mahkemece uzaklaştırma kararı verildi. Suçlamaları kabul etmeyen eşinden ayrılmakta ısrarcı olan Meryem K., karara itiraz ederek davayı üst mahkemeye taşıdı. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Hukuk Dairesi de geçen yılın Mart ayında, ‘Davacı davalının bir kusurunu ispat edemediği, ilk derece mahkemenin tespiti de bu doğrultuda olduğundan davanın reddi doğmuştur' kararıyla davayı reddetti. Hukuk mücadelesini Yargıtay'a taşıyan Meryem K.'nın temyiz başvurusu reddedilerek, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Hukuk Dairesinin ret kararı onandı.

Bunun üzerine Meryem K., elinde “Boşanmak istiyorum” yazılı dövizle geçtiğimiz gün Adana Adliyesi 1 No'lu Ek Hizmet Binası önüne gelerek eylem yaptı. Eşinden boşanana kadar eylemini sürdüreceğini söyleyen Meryem K., bugün de adliye önüne gelerek eylemini sürdürdü. Eşi tarafından 17 yıl boyunca şiddet gördüğünü, kolunun kırıldığını, aylarca hastanede yattığını öne süren Meryem K., 4 buçuk aylık hamileyken gördüğü şiddet yüzünden bebeğini kaybettiğini iddia etti. Eşi ve kayınları tarafından sürekli tehdit altında olduğunu öne süren Meryem K., “Beni çocuklarımı kaçırmakla, vurmakla tehdit ettiler. 5 yıldan beri koruma kararım var, çocuklarımın okulları gizli, panik butonlarıyla geziyorum. Evden dışarı çıkamıyorum. Bu şekilde yaşadığımı bile bile kocamın eline bırakıyorlar. Ben boşanmak istiyorum. Ya beni boşarlar ya da kendimi adliyenin önünde yakarım” diye konuştu.

Rüşan Anıl Atar - Serhat Dumandağ