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Şiddet gören kadını kurtarmak isteyen polis memuru şehit oldu

Şiddet gören kadını kurtarmak isteyen polis memuru şehit oldu
Şiddet gören kadını kurtarmak isteyen polis memuru şehit oldu

Bursa’da şiddet gören kadını kurtarmak için tırmandığı balkondan düşen polis memuru şehit oldu.

Şiddet gören kadını kurtarmak isteyen polis memuru şehit oldu - Tıkla İzle

Olay, Osmangazi İlçesinde bağlı Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesine mukavvetten yakalanması olan Gökhan N. (36) 22.00 sıralarında eşinin bulunduğu eve gitti. İkili bir süre sonra sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle gözü dönen koca, eşini darp etmeye başladı. Sesleri duyan komşular durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

Altıntaş, şiddet gören kadını kurtarmak için apartmanın 2. katından 3. katına tırmanmaya çalıştı. Bu esnada tutunduğu demir korkuluğun kopmasıyla 2. kattan yere düşen Altıntaş, ağır yaralandı. Polis memurunun aşağı düştüğü gören meslektaşları durumu hemen 112'ye bildirdi. Ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan Altıntaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehit polis memurunun 2 çocuğu olduğu öğrenildi. 

Ahmet Burak Öztürk - Ercan Vardar
 

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