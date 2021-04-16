Şiddet mağduru mimarın, İran'daki idam cezasından kaçarak Türkiye'ye sığındığı ortaya çıktı

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde komşusuna iftar yemeğine giden 32 yaşındaki Galavizh Ayoubi Amirabad, eşi Z.Ç (36) tarafından komşularına ait evin bahçesinde öldüresiye darp edildi. Galavizh Ayoubi Amirabad, darp edildiği görüntüler kızı tarafından sosyal medyada paylaşınca olayı gerçekleştiren Z.Ç. polis tarafından gözaltına alındı. Zanlı koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

“Şiir kitabında kadın haklarını savundu idama mahkum oldu”

4 yıldır evli olduklarını dile getiren İran uyruklu kadın mimar Galavizh Ayoubi Amirabad, İran'da bir şiir kitabı yazdığını bu kitapta kadın haklarını savunduğunu bu nedenle de yargılanmaya başladığını belirterek, “Bu süreçte ben kadın haklarını savunmaya devam ettim. Ben İran'da bir kadın hakkı aktivistiydim. Daha sonra bana kadın haklarını savunduğum için idam kararı çıktı. Ben de bu nedenle Türkiye'ye kaçtım” dedi.

Türkiye'de kendisine herkesin kucak açtığını anlatarak, “Ben üniversite mezunu olduğum için burada üniversite de öğretmenlik bile yaptım. Ancak daha sonra Zeki ile tanıştım. O ilk başlarda bana çok iyi davranıyordu ancak sonra bana işkence yapmaya başladı. Beni bir çok kez dövdü. Ben İran'da kadın haklarını savunduğum için idama mahkum olduğum için kaçıp geldiğim Türkiye'de koca şiddetine maruz kaldım. Şimdi benim hakkımı Türk kadınları savunuyor. Ben İran'da mağdurları savunurken bugün mağdur durumuna düştüm “diye konuştu.

Eşinden öldüresiye dayak yedi

Eşinden öldüresiye dayak yiyen İranlı mimar o anları anlattı. Amirabad, “Kocamla evlendikten sonra ara sıra tatsızlıklar ve şiddet oluyordu. Her zaman sarhoş geliyordu eve, bir kişi onu gerdiği zaman hemen bize yansıtıyordu. Bize vuruyor ve dövüyordu” dedi.

“Bir ay eve gelmedi, komşumuz iftara çağırmıştı oraya gelip beni dövdü”

Bir ay boyunca eşi Z.Ç'nin eve gelmediğini aktaran Galavizh Ayoubi Amirabad, ”Evden habersiz gitti, hatta bizim telefonlarımızı hep engelledi. Komşumuz bizi iftar için çağırdı. Bir aydan sonra komşuya iftara gittik. Komşumuzun kapısına geldi. Bir aydır neredesin dedim. Çoluk çocuğu aç ve sefil bıraktın neredesin diye sordum. Komşumuz hamile olduğu için evinde içinde değil gel dışarıda konuşalım dedim. Dışarıda onunla konuşmak isterken şiddete başladı. Bana vurmaya başladı, kafamı duvara vurdu daha sonra yere vurdu. Bana dedik ki, senin gibi bir köpeği öldürsem sadece 5 ay hapse gidiyorum dedi. Elimde kırıldı” diye konuştu.

“Hayat garantimiz yok, kaç defa evin bahçesine mezar kazıp tehdit etti”

Galavizh Ayoubi Amirabad, “Bizi tehdit ettiği için kızım ve ben çok korkuyoruz. Hayat garantimiz yok. Evimizin bahçesine mezar kazdı, seni gömüyorum. Sen yabancısın kimse seni bulamıyor. Kimse sen sormuyor, senin arkanda bir kişi yok dedi. Hep beni ve kızımı tehdit ediyor. Bizim evimiz bir bahçe içindedir. Biz çok korkuyoruz her zaman diyoruz ki bir korumamız olsaydı. İki tane tek kadınız nasıl kendimizi koruyabiliriz” diye konuştu.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya-Süleyman Cenk İdaye

