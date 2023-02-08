İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Şiddetli deprem evde yakaladı, korkuları kameraya yansıdı

Şiddetli deprem evde yakaladı, korkuları kameraya yansıdı
Şiddetli deprem evde yakaladı, korkuları kameraya yansıdı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde deprem anı dehşete düşürdü. Evin içinde çekilen görüntülerde korku yaşayan vatandaşların çığlıkları kameraya yansırken "Ağlama anne, baba çok deprem oluyor. Allah'ım sen bizi koru." sözleri yürekleri parçaladı.

Şiddetli deprem evde yakaladı, korkuları kameraya yansıdı - Tıkla İzle

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Türkiye'yi büyük üzüntüye boğdu. Deprem sonrasında herkes gelecek güzel haberlere yoğunlaşırken depremin şiddetini gösteren bir görüntü daha ortaya çıktı. Görüntülerde deprem anında evin içinde yaşanan korku ve panik kameraya yansırken insanların depremin şiddeti kameraya yansıdı. Deprem esnasında “Ağlama anne, baba çok deprem oluyor. Allah'ın sen bizi koru. La havle vela kuvvete illa billahil” sesi duyuldu.
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.