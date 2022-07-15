Şiddetli diz ağrılarından total diz protez ameliyatı ile kurtuldu

4 çocuk annesi Khumayra Andaeva'nın 3 yıl önce sol dizinde şiddetli ağrılar meydana geldi. Gün geçtikçe artan ağrılar yüzünden yürümekte ve hareket etmekte zorlanan 70 yaşındaki Khumayra Andaeva, son çare olarak Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Azboy'a başvurdu. Andaeva, yıllardır hareketlerini kısıtlayan ağrılarından başarılı geçen diz protezi ameliyatıyla kurtuldu.

“Yürüyemez, uyuyamaz hale gelmiştim”

Başarılı diz protezi ameliyatıyla ağrılarından kurtulan Khumayra Andaeva, yaşadığı süreci şu şekilde açıkladı: “2019 yılında sol dizimde şiddetli ağrılar başladı. Özellikle gece yatarken artan ağrılardan uyuyamaz hale geldim. Ağrılar günlük yaşantımı daha fazla etkilemeye başlayınca birilerinden yardım almadan yürüyemez hale geldim. Kendi memleketimde bir tedavi merkezine başvurduğumda diz kireçlenmesi tanısı konuldu. Oradaki doktorlar iğne tedavisini önerdi fakat bunun 6 aya kadar idare edeceğini söyledi. Aynı sorunları tekrar yaşamamak için kalıcı bir tedavi arayışına girdim. Yakın tanıdıklarım sürekli Medipol Mega Üniversite Hastanesine gelip tedavi oluyorlardı ve memnun kaldıklarını söylüyorlardı. Araştırmalarım sonucu Prof. Dr. İbrahim Azboy hocamıza ulaştım. Prof. Dr. Azboy'un yaptığı diz protezi ameliyatım çok güzel geçti. Ameliyatımı olduğu gün yürümeye başladım. Ertesi günü taburcu oldum. Ağrılarım geçti. Artık dizimi rahat bir şekilde katlayıp açabiliyorum. Her şey çok güzeldi. Beklediğimin ötesi sonuçlar aldım.”

“Protez ile dizini 120 dereceye kadar bükebiliyor”

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. İbrahim Azboy, “Khumayra hanım bize başvurduğunda şiddetli ağrı, eklem hareket açıklığında azalma ve yürüme mesafesinde kısalma şikâyetleri mevcuttu. Radyografilerini incelediğimiz zaman ileri derecede osteoartrit (diz kireçlenmesi) olduğunu belirledik. Hasta ile tedavi seçeneklerini konuştuk ve total diz protezi ameliyatını yapmaya karar verdik. Total diz protezi ameliyatında en çok korkulan komplikasyon enfeksiyondur. Enfeksiyon riskini azaltmak için hastanın bağışıklık sistemini güçlendiren stratejiler uyguluyoruz. Hastanın anemisi veya D vitamini eksikliği varsa düzeltiyoruz. Ayrıca ameliyathanenin protez ameliyatlarına uygun standartlarda olması çok önemlidir. Ameliyathane şartlarının ideal ve havasının temiz olması enfeksiyon riskini azaltır. Kullanılan implantın kalitesi ise protezin uzun ömürlü olmasında oldukça etkilidir. Kaliteli protezler uygun cerrahi teknikle uygulandığında protezlerin ömrü 25 yıla ulaşmaktadır. Hastalar en çok şiddetli ağrı çekmekten endişe ederler, multimodal analjezi yöntemiyle ağrılarını etkili bir şekilde kontrol ediyoruz. Ameliyattan hemen sonra yürümelerine izin veriyoruz. Genellikle 1 veya 2 hafta hasta yürüteci kullanıp bırakıyorlar. Khumayra Andaeva ile ameliyat sonrası sürecimiz gayet başarılı bir şekilde devam etti. Şu an dizlerini yaklaşık 120 dereceye kadar bükebiliyor, desteksiz şekilde mobilize oluyor ve kendisine bundan sonraki hayatında ağrısız, hareketli sağlıklı uzun yıllar diliyoruz” şeklinde konuştu.