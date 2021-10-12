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Şiddetli fırtına çatıyı uçurdu, dehşet anları amatör kamerada

Şiddetli fırtına çatıyı uçurdu, dehşet anları amatör kamerada
Şiddetli fırtına çatıyı uçurdu, dehşet anları amatör kamerada

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde şiddetli fırtınada bir apartmanın çatısı uçtu. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda dehşet anları bir amatör kameraya yansıdı.

Şiddetli fırtına çatıyı uçurdu, dehşet anları amatör kamerada - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Alaplı Gençlik Sitesi'nde meydana geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, saatte kuvveti 75 kilometreyi bulması beklenen şiddetli fırtına uyarısında bulundu. Uyarı sonrası Alaplı ilçesinde fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle site içerisindeki dört katlı bir apartmanın çatısı havalanarak binanın önüne uçtu. Şans eseri olayda yaralanan olmadı. Çatının çarparak kopardığı elektrik tellerinden kıvılcımlar çıkarken o anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Olay sonrası polis ekipleri ve itfaiye bölgede güvenlik önlemi aldı.

Ertuğrul Yüksel

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