Şiddetli fırtına şelaleyi ters akıttı, sağanak araçları mahsur bıraktı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ‘turuncu kod' ile uyardığı Antalya'da, sabah saatlerinde başlayan rüzgar ve yağış, ilerleyen saatlerde yerini sağanak ve fırtınaya bıraktı. Akşam saatlerinde şehirde hayat adeta felç oldu. Etkisini arttıran sağanak cadde ve sokakları göle çevirdi, alt geçitlerde araçlar mahsur kaldı. Polis ekipleri su basan alt geçitlerde trafik akımını keserken, araçlar yan yollara yönlendirilince uzun kuyruklar oluştu. Mahsur kalan araçlar ve su baskınlarına karşı itfaiye ekipleri teyakkuz haline geçti. Yine yağış nedeniyle Konyaaltı ilçesi Balıkçı Barınağı'nda bir tekne battı. Sağanak, en çok Konyaaltı, Muratpaşa, Kepez, Döşemealtı ilçelerinde etkili oldu.

Suat Metin

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