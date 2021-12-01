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Şiddetli fırtınada seralar adeta yerle bir oldu

Şiddetli fırtınada seralar adeta yerle bir oldu
Şiddetli fırtınada seralar adeta yerle bir oldu

Bilecik'te şiddetli fırtına marul üretilene seralar adeta yerle bir olurken, üretici zararının büyük olduğu öğrenildi.

İstanbul ve çevre illere çok miktarda sebze gönderdiği için "Marmara'nın küçük Antalya'sı" olarak bilinen Bilecik'in Söğüt ve İnhisar ilçelerindeki köyler şiddetli fırtınadan nasibini aldı. Geçimini seracılıktan sağlayan Sakarya Havzası'ndaki Hamitabat, Yakacık ve Çaltı köylerindeki marul dikilen bazı seralar şiddetli fırtınada seralar yerle bir oldu. Sera sahiplerinin büyük zararı olduğu öğrenilirken, AK Parti heyeti, Söğüt İlçe Tarım Müdürü Ramazan Yakar ile birlikte olay yerinde inceleme yaparak, üreticiye geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Nadir Korkmaz
 

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