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Şiddetli lodos etkili oluyor, feribotlar beşik gibi sallanıyor

Şiddetli lodos etkili oluyor, feribotlar beşik gibi sallanıyor
Şiddetli lodos etkili oluyor, feribotlar beşik gibi sallanıyor

Çanakkale’de şiddetli fırtına deniz ulaşımını aksatıyor. Bugünkü Gökçeada ve Bozcaada seferlerinin yanı sıra Çanakkale-Kilitbahir seferleri de geçici süreyle iptal edildi. Seyir halindeki feribotların beşik gibi sallandığı görüldü. Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'de meydana gelen olumsuz hava koşulları nedeniyle Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe- Gökçeada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurmuştu.

Şiddetli lodos etkili oluyor, feribotlar beşik gibi sallanıyor - Tıkla İzle

Şiddetini arttıran lodos fırtınası nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir feribot seferleri de geçici süreyle askıya alındı. Konuya ilişkin GESTAŞ A.Ş.'den yapılan yazılı açıklamada, “Bugün, Çanakkale-Kilitbahir hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı geçici olarak seferler iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Meteorolojiden fırtına uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada ise, “Çanakkale il genelinde güney-güneydoğudan kuvvetli esmeye başlayacak rüzgarların; kuvvetli (40-60 km/saat) ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” uyarılarında bulunuldu.

Utku Yaşar Cüce
 

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