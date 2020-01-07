İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şiddetli rüzgar minarenin külahını uçurdu

Şiddetli rüzgar minarenin külahını uçurdu
Şiddetli rüzgar minarenin külahını uçurdu

Balıkesir'in Erdek ilçesinde şiddetli rüzgardan zarar gören minarenin ardından bugün de Marmara Adası'nda fırtına bir minarenin sac külahı uçtu.

Balıkesir'in Marmara ilçesinde yaşanan fırtına ve aşırı yağış Merkez Camii minaresinin külahını havaya uçurdu. Şiddetli fırtına nedeniyle Marmara Adası'ndaki Merkez Camiinin minaresi uçtu. Minarenin en üst kısmı olan külahın saçtan yapıldığı ve şiddetli rüzgara dayanamadığı belirtiliyor. Fırtına nedeniyle uçan minarenin külahı herhangi bir can kaybına neden olmazken, sadece maddi hasar meydana geldi. Fırtınanın sona ermesinin ardından minarenin külahının yerine takılacağı öğrenildi.

Batuhan Hasar

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.