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Şiddetli rüzgar seralara zarar verdi

Şiddetli rüzgar seralara zarar verdi
Şiddetli rüzgar seralara zarar verdi

Ordu'nun Altınordu ilçesi Hacılar Mahallesi'nde şiddetli rüzgar bazı seralara zarar verdi.

Dün akşam saatlerine kadar zaman zaman etkisini gösteren rüzgar, ilçenin Hacılar Mahallesi Melet Irmağı mevkisinde bulunan seraların örtüleri rüzgarın etkisiyle yırtıldı. Hacılar Mahallesi'nde bulunan seraların sahibi Nurten Sarı, kuvvetli esen rüzgar ile seralarının zarar gördüğünü söyledi. Seraları kendi imkanlarıyla geçici olarak onarmaya çalıştıklarını dile getiren Sarı, "Başımıza gelen doğal afet. Kuvvetli rüzgarla seralarımın naylon kısımları yırtıldı. Yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.  

Mustafa Bıyık

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