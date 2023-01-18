İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Şiddetli rüzgarda köprüden geçmeye çalışan motosikletliye böyle kalkan oldular

Şiddetli rüzgarda köprüden geçmeye çalışan motosikletliye böyle kalkan oldular
Şiddetli rüzgarda köprüden geçmeye çalışan motosikletliye böyle kalkan oldular

İstanbul’da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçerken zorlanan motosiklet sürücüsünün yardımına ticari panelvan sürücüleri yetişti. Güçlükle ilerleyen motosiklete kalkan olan araç sürücüleri ise bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Şiddetli rüzgarda köprüden geçmeye çalışan motosikletliye böyle kalkan oldular - Tıkla İzle

İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçmeye çalışan motosiklet sürücüsü zor anlar yaşadı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle köprüden geçmeye çalışan motosiklet sürücüsünü gören 2 sürücü, ticari panelvan araçlarıyla motosikletliyi rüzgardan korumaya çalıştı. Güçlükle ilerleyen motosiklet sürücüsüne kalkan olan sürücüler ise motosiklet sürücüsüne Fatih Sultan Mehmet köprüsü bitene kadar eşlik etti. O anlar ise bir başka vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Doğan Can Cesur
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.