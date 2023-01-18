Şiddetli rüzgarda köprüden geçmeye çalışan motosikletliye böyle kalkan oldular

İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçmeye çalışan motosiklet sürücüsü zor anlar yaşadı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle köprüden geçmeye çalışan motosiklet sürücüsünü gören 2 sürücü, ticari panelvan araçlarıyla motosikletliyi rüzgardan korumaya çalıştı. Güçlükle ilerleyen motosiklet sürücüsüne kalkan olan sürücüler ise motosiklet sürücüsüne Fatih Sultan Mehmet köprüsü bitene kadar eşlik etti. O anlar ise bir başka vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Doğan Can Cesur



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