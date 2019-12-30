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Şiddetli rüzgarda vatandaşların üstüne binadan cam düştü: 1 yaralı

Şiddetli rüzgarda vatandaşların üstüne binadan cam düştü: 1 yaralı
Şiddetli rüzgarda vatandaşların üstüne binadan cam düştü: 1 yaralı

Avcılar'da şiddetli rüzgar nedeniyle bir iş hanından kopan cam parçası vatandaşların üzerine düştü. Yaşanan anlarda yaşlı bir adam hafif yaralanırken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Avcılar Marmara Caddesi üzerinde bulunan trafiğe kapalı bir alanda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan bir iş hanından şiddetli rüzgar nedeniyle kopan cam parçaları yere uçtu. Bu sırada yoldan geçen vatandaşların üzerine düşen cam parçaları nedeniyle yaşlı bir adam yaralandı. Yaşlı adam yanındakilerin yardımı ile yakında bulunan özel bir hastaneye götürüldü. Kafasına ve göğsüne gelen cam parçaları ile yaralanan yaşlı adamın tedavisi ayakta yapıldıktan sonra taburcu edildi.

Camların düşme anı güvenlik kamerasında

Yaşanan olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, vatandaşların yolda yürümesi ve çıkan sesin ardından sağa sola kaçışmaları yer alıyor. Görüntülerin devamında ise üstüne cam parçaları gelen vatandaşların sağa sola kaçışmaları ve yaşlı adamın yanındakilerin yardımı ile hastaneye götürülmesi görülüyor.

Murat Delice
 

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