Şiddetli rüzgarla oluşan dalgalar falezleri dövdü, sahili beyaza bürüdü

Sabah saatlerinde Antalya'da şiddetli rüzgar etkili oldu. Hava sıcaklığının 17 derece, nem oranının yüzde 78 ölçüldüğü kentte kapalı hava hakim olurken, rüzgarın saatteki hızı 35 kilometreye ulaştı. Hava şartlarının kötüye gitmesiyle bazı balıkçılar tekneleriyle limana sığındı. Rüzgar nedeniyle oluşan dev dalgalar ise falezleri dövdü, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni beyaza bürüdü. Varyantlar kısmında şiddetini artıran rüzgar nedeniyle kargalar ağaçlara konmakta güçlük çekti.

Suat Metin

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