Şiddetli yağış Ardahan'da sele ve heyelana neden oldu

Kentte yaklaşık 2 gündür aralıklarla devam eden sağanak sebebiyle biriken sular bir süre sonra sele dönüştü. Dolu yağışıyla birlikte etkisini arttıran sağanak nedeniyle bir çok evi su bastı.

Özellikle Göle ilçesinde etkili olan sel sebebiyle ilçeye bağlı Kuytuca, Toptaş köyleri ile Ardahan Merkeze bağlı Sulakyurt köyündeki bazı evlerin alt katlarını su bastı, köylerin yolları da selin getirdiği birikintiler yüzünden hasar gördü. Selden dolayı bölgedeki bazı tarım arazilerinde de hasar oluştu.

Göle-Kars Devlet Karayolu Balçeşme mevkiinde ise ani sağanak yağış nedeniyle tepelik kısımda bulunan toprak ve taşların yola sürüklenmesi sonucu heyelan meydana geldi.

Karayolu, Jandarma asayiş ile Jandarma trafik timleri kontrolünde geçici olarak trafiğe kapatıldı. Karayolları ekipleri yolu açmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu yol ulaşıma açıldı.

Olgun Yıldız

