Şiddetli yağış köy yollarını dereye çevirdi

Şuhut ilçesinin bir çok yerinde hafta sonu yağan sağanak yağış etkili oldu. Yağıştan dolayı Efe köyde hayat adeta durma noktasına gelirken, yağmur sonrası oluşan sel suları ise köy yollarını adeta dereye çevirdi. Azgın sel suları yollarda önüne ne çıkarsa sürükleyip götürürken, tarım arazileri de selden nasibini alarak sular altında kaldı. Selin ardından köy yollarının bazı noktalarında ayrıca çukurlar da oluştu. Yağmurdan dolayı köy yollarında önemli noktada çukurlar oluştu.

Efe köyü sakinlerinden İsmail Keser, yağışından dolayı yollardaki taşların söküldüğünü ve bazı yerlerde evlerin istinat duvarlarının da yıkıldığını kaydederek, “Çoğu yerde sel baskını oldu, arazide mahsul sel suları altında kaldı. Afet büyük oldu, yağıştan sonra yollarımız çok kötü oldu. Yollarda ve kaldırımlarda taşlarda söküldü, çukurlar oluştu. Tarım arazilerine traktörler ile girme şansımız bile yok. Tarım arazilerinde de büyük zarar gördü” dedi.

Öte yandan, sel sularının yolları dereye çevirdiği anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kayıt altına alındı.

Recep Dikici