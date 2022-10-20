Şiddetli yağış Rize'yi etkisi altına aldı

Dün yapılan uyarının ardından bugün öğle saatleri itibariyle beklenen şiddetli sağanak yağış Rize'yi etkisi altına aldı. Tüm şehirde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Rize'nin Fındıklı ilçesi Arılı Deresi'nin debisi artarak karayolu eviyesine yanaştı. Ardeşen ilçesinde ise şiddetli yağış bazı bölgelerde toprak kaymalarına neden oldu. İlçeye bağlı Gündoğan köyünde toprak kayması nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı. Rize İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kapanan yolda iş makineleriyle yola inen toprağı kaldırmak için çalışma başlatıldı.

Hasan Fehmi Demir

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.