Şiddetli yağış Rize'yi etkisi altına aldı

Bugün öğle saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış Rize'yi etkisi altına aldı. Rize'nin Ardeşen ilçesinde Karadeniz sahil yolunda yağmur nedeniyle yer yer oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

Mustafa Özyanık - Osman Kubilay Küçükmustafa

Yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı

Rize'nin Pazar ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Rize'de öğle saatlerinden itibaren etkisi gösteren şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Pazar ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintilerini oluşurken, bazı bölgelerde ise heyelanlar meydana geldi. Sağanak yağış ile birlikte ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı araçlar ise suya gömülerek mahsur kalırken, sürücüler su içinde kalan araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı.

Hızır Tonyalı

Yağmuru özleyen Rizeli sağanak altında duş aldı

Yağmurun başkenti olarak adlandırılan Rize'de sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olunca yağan yağmur vatandaşları sevindirdi. Rizeli bir vatandaşın yağmur altında yıkandığı anlar renkli görüntüler oluşturdu.

Rize'de bir süredir etkili olan sıcaklık havanın ardından yağan yağmur vatandaşları sevindirdi. Havaların sıcaklığından bunalan 48 yaşındaki Rizeli Ramazan Çepni isimli bir vatandaş ise sevincini yağmurun altında yıkanarak gösterdi. Büyükköy beldesinde ikamet eden Ramazan Çepni, sağanak yağan yağmurun altına girerek dua etti ardından şampuanla yağmurun altında kafasını yıkadı. Renkli görüntülerin oluştuğu anlar arkadaşlarının cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Hasan Fehmi Demir

Çay bahçesindeki heyelan anı kamerada

Rize'nin Ardeşen ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası çay bahçesinde meydana gelen heyelan saniye saniye kameraya kaydedildi.

Rize'de öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağış maddi hasara neden oldu. Ardeşen ilçesine bağlı Armağan köyü Dereciler mevkiinde çay bahçesinde heyelan meydana geldi. Yaşanan yağışı cep telefonu ile ikametinden görüntülemeye çalışan bir vatandaş evinin önündeki çay bahçesinde yaşanan heyelan anına tanık oldu. Yanında bulunan kızı ile pencereden dışarıya bakarken heyelan anını çeken vatandaş, "Oyy, oyy İsmail ben sana dedim ki burası kopuyor, hiç oralı olmadın" ifadelerini kullandı.

Mustafa Özyanık - Osman Kubilay Küçükmustafa