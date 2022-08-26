Şiddetli yağış sonrası Çanakkale'de köy yolu göçtü

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış hayatı olumsuz olarak etkiledi. Ezine ilçesine bağlı Güllüce köy yolunda şiddetli yağış sonrasında göçme meydana geldi. Köye giriş ve çıkış yapılamazken, jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş ve Belediye Başkanı Güray Yüksel de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, yaptığı açıklamasında, “2 gündür ilçemiz ciddi bir şekilde yağış alıyor. Vatandaşlarımızı bu konuda uyardık. Güllüce köy yolunda bir taşkın var, jandarma ekiplerimiz yolu kestiler. Önlemimizi aldık bütün ekiplerimizle teyakkuz halindeyiz. Köylerimizden, özellikle dere boyunda olan vatandaşlarımıza bölgeye, dere yataklarına yaklaşmamaları konusunda bir kez daha rica ediyoruz” dedi.

Enishan Keskin

