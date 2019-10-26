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Şiddetli yağış sonrası Karadeniz Sahil Yolu'nda uzun kuyruklar oluştu

Şiddetli yağış sonrası Karadeniz Sahil Yolu'nda uzun kuyruklar oluştu
Şiddetli yağış sonrası Karadeniz Sahil Yolu'nda uzun kuyruklar oluştu

Trabzon'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü. Maddi hasarlı trafik kazalarında meydana geldiği Karadeniz Sahil Yolu'nda uzun kuyruklar oluştu.

Trabzon'da akşam saatlerinde itibaren etkisini gösteren şiddetli yağış karayolunu olumsuz yönde etkiledi. İl genelinde etkili olan şiddetli yağış sonrası Karadeniz Sahil Yolu'nun Pelitli mevkiinde yol göle döndü. Uzun kuyrukların oluştuğu yolda trafik zaman zaman kilitlenme noktasına gelirken, çok sayıda araç göle dönen yol nedeniyle ilerlemekte güçlü çekti.

Öte yandan, Trabzon'da aşırı yağış nedeniyle yaşanan su taşkınlarına Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından müdahale edildi.

Araklı'da iş makinesi uçuruma yuvarlandı

Trabzon'un Araklı ilçesindeki Ortaköy ve Yalıboyu mahallelerinde sağanak yağış etkili oldu. Yalıboyu mahallesinde çalışma yapan Araklı Belediyesi'ne ait iş makinesi yolun çökmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Uçuruma yuvarlanan iş makinesinde atlayarak kurtulan operatörünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ozan Köse

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