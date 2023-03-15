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Şiddetli yağış sonrası şelale taştı

Şiddetli yağış sonrası şelale taştı
Şiddetli yağış sonrası şelale taştı

Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Elazığ ve ilçelerinde sağanak yağış etkili oldu. Hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağışın ardından bir şelalenin coştuğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şiddetli yağış sonrası şelale taştı - Tıkla İzle

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkili olan sağanak yağışlar pek çok ilde sel felaketine neden oldu. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Elazığ ve ilçelerinde de sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Sağanak nedeniyle kentin bazı noktalarında su taşkınlıkları meydana geldi.

Etkili yağışlar Alacakaya ilçesinde bulunan Sori şelalesinin taşmasına sebep oldu. İki dağ arasından dökülen ve etkili olan yağışların şiddetini en ne gösteren şelalenin coşması, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Rıdvan Yeşilırmak

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