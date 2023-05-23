İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Şiddetli yağmurla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü böyle aydınlattı

Şiddetli yağmurla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü böyle aydınlattı
Şiddetli yağmurla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü böyle aydınlattı

Konya’da akşam saatlerinde başlayan yağmur sırasında şimşeklerin art arda çakması ile gece adeta gündüze döndü.

Şiddetli yağmurla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü böyle aydınlattı - Tıkla İzle

Konya'da akşam saatlerinde başlayan yağmurla birlikte gökyüzündeki yoğun şimşek aktivitesi dikkatlerden kaçmadı. Yaklaşık 30 dakika boyunca art arda çakan şimşeklerin adeta geceyi gündüze çevirmesi kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Öte yandan, meteorolojiden alınan bilgilere göre, Konya'da gök gürültülü sağanak yağışın sabahtan akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olacağı tahmin ediliyor.

İbrahim Yetkin
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.