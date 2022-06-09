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Side'de tatil yapan Belçikalı turist kaldığı otel odasında ölü bulundu

Side'de tatil yapan Belçikalı turist kaldığı otel odasında ölü bulundu
Side'de tatil yapan Belçikalı turist kaldığı otel odasında ölü bulundu

Eşiyle birlikte tatil için Antalya'nın Side ilçesine gelen 64 yaşındaki Belçikalı turist, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Belçikalı turist Lefebure Rudiger Leopold (64), eşiyle birlikte tatil için Türkiye'ye gelerek Side-Kumköy yolu üzerinde bir otelde tatil yapıyordu. Eşi, sabah saatlerinde uyandıramadığı Leopold için otel görevlilerinden yardım istedi. Haber verilmesi üzerine odaya gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Belçikalı turistin öldüğünün belirlendiği bildirildi.

Kalp hastası olduğu bildirilen Belçikalı turistin cansız bedeni, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekibi, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

 

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