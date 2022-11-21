Siemens, dördüncü çeyrekte de büyümesini sürdürdü

Siemens, 2022 mali yılında (30 Eylül 2022 itibarıyla) büyüme hızını dört endüstri iş alanında hem sipariş alımlarını hem de ciroda kayda değer bir şekilde artırdı. Yapılan açıklamaya göre şirket, 2022 mali yılında elektronik bileşen, ham madde ve lojistik alanlarındaki tedarik zinciri risklerine rağmen, büyük kesintileri de önlemeyi başardı. Şirketin bu performansından hissedarlar da fayda elde edecek. Denetim Kurulu ve Yönetim Kurulu, önceki yıl 4 euro olan hisse başı kâr teklifini bu sene için 4,25 euroya yükseltmeyi öneriyor. Bu teklif, Siemens'in 2022 mali yılındaki performansını ve şirketin ilerleyen dönemdeki gelişimine olan güçlü güvenini yansıtıyor.

Siemens AG Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Roland Busch, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: “Siemens 2022 mali yılında yine olağanüstü bir performans sergileyerek Endüstri İş Alanı'nda 10 milyar euroyu aşan, rekor düzeyde bir kâra ulaştı. Stratejimizi başarıyla uygulayarak önemli bir pazar payı elde ettik ve yüksek değer artışı sağladık. Donanım ve yazılım ürünlerimize yönelik güçlü talep sürüyor. Buna, dijital iş ciromuzda beklediğimizin üstünde gerçekleşen artış da dâhil. Çalışma arkadaşlarımız, son derece zorlayıcı geçen bu yılda, harika katkılarda bulundular.”

Siemens AG CFO'su Ralf P. Thomas ise şunları söyledi: “Siemens istikrarlı olarak yüksek performans gösteren bir şirket. Endüstri İş Alanı'nda yeni bir kâr rekorunun yanı sıra, toplamda 8,2 milyar euroluk serbest nakit akışı da oluşturduk. Bu, 2022 mali yılı için yine mükemmel bir düzey. Bu güçlü performansımızdan hissedarlarımız da yararlanacaklar. Hisse başı payın 4,25 euro'ya yükselmesi, buna tekabül eden yüzde 4,2'lik hisse başı pay çıktısı, hızlanan hisse geri alımımız ve tedavüldeki hisse senetlerimizin sayısında meydana gelen düşüşle birlikte, son derece cazip bir yatırım seçeneği olmayı sürdürüyoruz.”

Şirket, 2022 mali yılında cirosunu kur farkı ve portföy etkileri hariç karşılaştırma bazlı yüzde 8,2 artışla 72 milyar euroya yükseltti (2021 MY: 62,3 milyar euro). Böylece ciro büyümesi kılavuzunun üstüne çıktı (yüzde 6 ila 8). Siparişler karşılaştırma bazlı yüzde 17 artarak 89 milyar euroya ulaştı (2021 MY: 71,4 milyar euro). Sipariş satış oranı 1,24 seviyesinde gerçekleşti (2021 MY: 1,15). Bekleyen sipariş hacmi 102 milyar euro ile yine yüksek kalite ile yeni bir rekor kırdı. Dijital iş alanı da hızla büyümeye devam etti ve yaklaşık yüzde 15 artışla 6,5 milyar euro'ya ulaştı (2021 MY: 5,6 milyar). Siemens bu sayede daha önce ortalama yıllık yüzde 10 olarak duyurduğu büyüme oranını kayda değer ölçüde aştı.

Endüstri İş Alanı'nda kâr da yüzde 17 artışla 10,3 milyar euroya ulaşarak (2021 MY: 8,8 milyar euro) yeni bir rekor kırdı. Endüstri İş Alanı'nın kâr marjı iyileşerek yüzde 15,1 oldu. Net gelir 4,4 milyar olarak gerçekleşti (2021 MY: 6,7 milyar euro). Bu düşüşün başlıca nedeni, 2022 mali yılının üçüncü çeyreğinde şirketin Siemens Energy'de bulunan hissesiyle ilişkili 2,7 milyar euroluk nakit dışı değer düşüşü oldu. Buna karşılık gelen satın alma fiyat tahsisi muhasebesi öncesi asgari hisse başı kâr 5,47 euro oldu (2021 MY: 8,32 euro). Siemens Energy hissesiyle ilişkili değer düşüklüğünün oluşturduğu yük hariç tutulduğunda ise 8,84 euro oldu.

8,2 milyar euro ile, grup düzeyinde tüm devam eden ve sonlandırılmış operasyonlardan elde edilen serbest nakit akışı da yine bir önceki yılın rekor düzeyine ulaştı (2021 MY: 8,2 milyar euro). Endüstriyel İş Alanı'nda, 9,7 milyar euroluk bir serbest nakit akışı sağlandı (2021 MY: 9,8 milyar euro).

Dördüncü çeyrekte güçlü kapanış

Dördüncü çeyrekte siparişler kayda değer bir artışla 21,8 milyar euroya ulaştı (2021 MY Q4: 19,1 milyar euro). Özellikle Akıllı Altyapılar ve Siemens Healthineers'ta güçlü büyüme gerçekleşti. Ciro da karşılaştırma bazlı yüzde 12 artışla 20,6 milyar euroya yükseldi ( 2021 MY Q4: 17,4 milyar euro). Bu büyümeye tüm endüstri iş alanlarının katkısı olurken, iki haneli büyüme gösteren Dijital Endüstriler ve Akıllı Altyapılar üst sırada yer aldı. 1,06 ile, sipariş-satış oranı yine 1'in kayda değer ölçüde üstünde gerçekleşti.

2023 mali yılı için öngörüler

Şirketin 2023 mali yılı için öngörüleri, jeopolitik gerilimin daha fazla artmayacağı ve Covid-19 kaynaklı güçlüklerin ve tedarik zinciri kısıtlamalarının da iyileşmeye devam edeceği varsayımına dayanıyor. Bu koşullar altında, şirketin özellikle kısa vadeli iş alanlarındaki yüksek bekleyen sipariş hacmi göz önünde bulundurularak, Siemens endüstriyel iş alanlarının kârlı büyümelerini sürdüreceklerini öngörüyor. Siemens Grubu için, şirketin kur farkı ve portföy etkilerinden arındırılmış karşılaştırma bazlı ciro artışı beklentisi yüzde 6 ila 9 aralığındayken, sipariş-satış oranı beklentisi 1'in üzerinde bulunuyor.

Dijital Endüstriler 2023 mali yılı için yüzde 10 ila 13 arasında bir karşılaştırma bazlı ciro artışı bekliyor. Kâr marjının yüzde 19 ila 22 arasında olması bekleniyor. Akıllı Altyapılar 2023 mali yılında yüzde 8 ila 11 arasında bir karşılaştırma bazlı ciro artışı bekliyor. Kâr marjının yüzde 13 ila 14 arasında olması bekleniyor. Siemens Mobility 2023 mali yılında yüzde 6 ila 9 arasında bir karşılaştırma bazlı ciro artışı bekliyor. Kâr marjının yüzde 8 ila 10 arasında olması bekleniyor. Siemens endüstri iş alanlarındaki bu kârlı büyümenin, 2023 mali yılında satın alma fiyatı tahsisi muhasebesi etkileri öncesindeki net gelirden asgari hisse başı kârı 8,70 ila 9,20 euro aralığına getirmesini bekliyor. Bu öngörüler, yasal ve yönetmeliğe bağlı konulardan kaynaklanan yükleri ve maddi değer düşüşlerini kapsamamaktadır.

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