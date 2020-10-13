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Siemens Energy hisseleri Frankfurt Borsası'nda

Siemens Energy hisseleri Frankfurt Borsası'nda
Siemens Energy hisseleri Frankfurt Borsası'nda

Frankurt Borsası’nda işlem görmeye başlayan Siemens Energy hisse açılış fiyatı 22,01 Euro'dan kote edildi.

Siemens Energy, Frankurt Borsası'nda işlem görmeye başladı. Hissenin açılış fiyatı, yaklaşık 16 Milyar Euro'luk piyasa değerine tekabül eden 22,01 Euro'dan kote edildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Siemens Energy CEO'su Christian Bruch, "Borsaya açılmamız şirket tarihinde yeni ve önemli bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Bağımsız bir şirket olarak, şu anda enerji piyasalarının küresel dönüşümünü sürdürülebilir ve ekonomik olarak şekillendirmeye yardımcı olmak için ihtiyacımız olan girişimci esnekliğe sahibiz. Bu şekilde, sadece topluma değil hissedarlarımıza karşı da sorumlu olduğumuzun bilincindeyiz.” diye konuştu.

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