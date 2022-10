Siemens Healthineers Türkiye, İstanbul ofisini yeniledi

Siemens Healthineers Türkiye, çalışma kültürünü dönüştüren ve çalışanlarına en uygun koşulları sağlamak üzere attığı adımlara bir yenisini daha ekledi. Türkiye'deki İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'daki merkezlerinde ve saha operasyonlarıyla uzun yıllardır uzaktan çalışma kültürüne ve deneyimine sahip olan şirket, pandemi dönemi başlangıcında ‘'Sen Neredeysen Healthineers Orada'' mottosuyla çalışanlarına esnek çalışma modeline geçtiğini duyurmuştu. Yeni dönemde ise globalde benimsediği ‘Healthineers Way of Working' kültürü çerçevesinde, çalışanlarının ofis ortamındaki kişisel verimliliğini iyileştirmek, dijitalleşmeyi desteklemek, üreticiliği artırmak ve ekip ruhuna odaklanmak üzere en çok çalışanının bulunduğu İstanbul, Kartal ofisini yeniledi.

''Yeni ofisimizde bir tek hiyerarşiye yer yok; Siemens Healthineers birlikte başarır''

Yapılan açıklamaya göre, şirketin yeni ofis konsepti fiziki anlamda sunduğu imkanların ötesinde, tüm çalışanları için büyük bir dönüşüm anlamına geliyor. Yeni konseptte işinin tanımı, uzmanlığı, yönetim düzeyi ne olursa olsun; hiçbir çalışanın özel, ayrı bir odası bulunmuyor. Bu anlamdaki hiyerarşiyi ortadan kaldırarak, Genel Müdür dahil herkesin bir arada çalışabileceği yeni ofiste, çalışanlara bulundukları ortamdan keyif alabileceği ve yüksek motivasyon sağlayabilecekleri bir ortam sunuluyor.

Siemens Healthineers Türkiye Genel Müdürü Enis Sonemel, 17 Ekim tarihinde gerçekleşen yeni ofis açılışındaki konuşmasında bu dönüşüm ile ilgili görüşlerini şöyle aktardı: “Çalışma ortamımızdaki bu yıkıcı yeniliği ve kültür dönüşümümüzü oldukça heyecan verici buluyorum. Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık ilkemizle, yeni ofisimizin hem ekip ruhumuza hem de üretici işler çıkarmamıza büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Henry Ford'un sözleriyle, ‘Bir araya gelmek bir başlangıçtır, bir arada kalmak ilerlemedir, birlikte çalışmak ise başarıdır'. Yeni ofisimiz tam olarak ''birlikte başarma'' değerimize katkı sağlayacak şekilde tasarlandı. Sosyal çalışma alanlarının yanında bireysel çalışma istasyonları, son teknoloji donanımla tasarladığımız toplantı ve proje odaları, mahremiyet sağlayan özel çalışma alanları, rahatlama alanları ve emzirme odası dahil olmak üzere ofisimizin her bir metrekaresinde çalışanlarımızı düşündük. Yönetim kademesi çalışanlarımızın odalarının ve toplantı odalarının da aralarında bulunduğu toplam 21 odayı yıkarak; çalışma ortamımızı tam manasıyla, yıkıcı bir yenilikle dönüştürdük. Yeni ofisimizde bir tek hiyerarşiye yer yok; şirketimizde birlikte başarmanın gücüne inanıyoruz.''

Çalışma alanları mobil uygulama üzerinden rezerve ediliyor

Şirketin global olarak benimsediği Healthineers Way Of Working kültürü aynı zamanda günümüzde her geçen gün değişen ve dönüşen yeni çalışma modellerine hızlı adaptasyonu sağlayarak mevcut dijital çalışma deneyiminin de alt yapısını oluşturuyor.

Çalışanlar, HWOW kapsamında geliştirilen mobil rezervasyon uygulaması Condeco ile ofisteki çalışma planına göre tercih ettikleri alanı dakikalık veya saatlik olarak rezerve edebiliyor. Bu sayede çalışanlar birbirleriyle çakışmadan diledikleri ve işlerine en uygun alanı ofise geldiklerinde hazır buluyor. Bu uygulamanın dijitalleşme hedeflerine de katkı sağlayacağını belirten Enis Sonemel ''Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizle sağlık sektörünü dijitalleştirme ve dönüştürme hedefiyle çalışıyoruz. Bu hedefimize ulaşmak için çalışma sistemlerimizi de dijitalleştiriyoruz. Siemens Healthineers ofisleri arasında bu sisteme geçen dünyadaki ilk 5 ülkeden biriyiz. Bu anlamda da öncü olmak bizi mutlu ve motive ediyor'' dedi. Yeni ofis konsepti, aynı zamanda şirketin sürdürülebilirlik odağını da yansıtıyor. İş yeri olarak kullanılan kat sayısının azaltılması, karbon salınımını düşürürken önemli miktarda elektrik ve su tasarrufu sağlıyor.

